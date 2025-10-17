Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığını kızı Ceren Önder Kandemir açıkladı: "İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım"

DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybetmişti. Önder'in vefatından sonra mal varlığı da tartışma konusu olmuştu.

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir babasından kalan mirasa ve siyasi tartışmalara yönelik bir yazı kaleme aldı. Ceren Önder Kandemir, T24'te yazdığı yazı ile babasından kalan mirası açıkladı.

"BABAMIN TEKESİNİ ANLATACAĞIM, EKSİKSİZCE"

Ceren Önder Kandemir yazısında şu ifadelere yer verdi:



"Babamı kaybettikten sonra tatsız ama mecburi bazı işler hasıl oldu, aşağı yukarı herkes bunu yaşıyor. Merhumun terekesi çıkarılıyor. Neyi var neyi yoksa terekede görülüyor ve mirasçısına naklediliyor. Ben de şimdi size babamın terekesini anlatacağım, eksiksizce.

"İNANMAYAN OLURSA BELGELEMEKTEN ŞEREF DUYARIM"

Babam Sırrı Süreyya Önder, yıllarca milletvekilliği yapmış, öncesinde ve yaşamı boyunca ise sayısız senaryo yazmış, filmler çekmiş biriydi. Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım"

"BANKADAKİ TÜM PARASIYLA 1+1 EV BİLE ALAMIYORDU KENDİNE"

Babasının Mecidiyeköy'de aylık 15 bin TL kira ödediği 2+1 bir evde yaşadığını hatırlatan Kandemir, "Bankadaki tüm parasıyla 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba..." dedi.

"MAKAMINIZIN GÜCÜNÜ KULLANMAZSANIZ OLMAZ"

Bir milletvekilinin, TBMM Başkanvekilliği yapmış birinin nasıl ev alacak parası olmayabileceğini sorgulayanlara ise şu cevabı verdi:

"Ailenizden kalan bir metrekare toprak yoksa, olmaz. Dayanışmayı alışkanlık etmişseniz, olmaz. Kimseye borçlanıp gebe kalmamaya yemin etmişseniz, olmaz. Kimsenin kişisel çıkarına vaatler vermezseniz, olmaz. Makamınızın gücünü kullanmazsanız, olmaz"

SIRR SÜREYYA ÖNDER NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

15 Nisan 2025'te kalp krizi geçiren Önder, hastaneye bilinci kapalı ve nabızsız bir şekilde getirildi. Yapılan tetkiklerde aort damarında boydan boya yırtık tespit edilmesi üzerine acil olarak ameliyata alındı. On sekiz gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Önder, geçirdiği operasyon sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle çoklu organ yetmezliğine girdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Önder, 3 Mayıs 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.