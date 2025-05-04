Sırrı Süreyya Önder'in vefatının ardından Zafer Partisi İl Gençlik Kolları'nın yaptığı paylaşımlar tepki toplamıştı! Görevine son verildiği açıklandı

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçtiğimiz gün yaşamını yitirmesinin ardından Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları X(eski adıyla Twitter) hesabından peş peşe paylaşımlar yapmıştı. Paylaşımlarda "Temizliğin sırrı sarı torba" gibi ifadeler kullanılmıştı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR GELMİŞTİ

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın paylaşımları şu şekildeydi;

"EGE İŞLEYENEL'İN İL GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLIĞI GÖREVİNE SON VERİLMİŞTİR"

Paylaşım sosyal medyada birçok tepki çekerken Zafer Partisi Genel Başkanvekili Ali Şehirlioğlu da açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kollarına ilişkin bilgilendirmesini ve kararını kamuoyuyla paylaşmak istedim.

Zafer Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları hesabından yapılan sorumsuz paylaşım ile ilgili olarak yapılan araştırma neticesinde, Gençlik Kolları hesabının Zafer Partisi'nden bir yıl önce istifa eden iki kişi tarafından kullanıldığı, bu sabah itibarıyla yapılan ısrarlı taleplere rağmen paylaşımları silmemekte direndiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Ege İşleyenel'in, İstanbul İl Başkanı Hakan Akşit tarafından Nisan 2025'te disiplin kuruluna sevk işlemleri başlatılmış olup, bugün görülen lüzum üzerine İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevine son verilmiştir. "

Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ da "Her şeyin bir edebi vardır. Edepsizlerin Zafer Partisi'nde yeri yoktur." diyerek açıklamayı yeniden yayımladı.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ SORUŞTURMA BAŞLATILDIĞINI DUYURMUŞTU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç X hesabından yaptığı açıklamada "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama’ suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullanarak soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.