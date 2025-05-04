Zafer Partisi'nin yaptığı Sırrı Süreyya Önder göndermeli 'Sarı torba' paylaşımı tepki çekti

Bir zafer partisi üyesi olarak söylemek isterim ki hiç hoş bir paylaşım değil. Siyaset yapan biri için düşünce ve söylemleri nedeniyle böyle bir paylaşım doğru değil. Gençlik kolları olduğunuz için belki daha yaşınız yetmiyor olabilir ama bu faşist tavır bizi çoğaltmaz, azaltır.