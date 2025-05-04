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Zafer Partisi'nin yaptığı Sırrı Süreyya Önder göndermeli 'Sarı torba' paylaşımı tepki çekti

Geçtiğimiz günlerde kalp rahatsızlığıyla hastaneye kaldırılan ve ardından vefat haberi gelen TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın Önder'in ölüm haberinin ardından X'te yaptığı paylaşımlar tepki çekti. 'Sarı torba' göndermesi yapılan hesapta ise peş peşe paylaşımlar yapıldı.

Zafer Partisi'nin yaptığı Sırrı Süreyya Önder göndermeli 'Sarı torba' paylaşımı tepki çekti
Ufuk Dağ

TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in vefatı sevenlerini yasa boğdu. Sanattan siyasete birçok ünlü isim Önder için taziye mesajı yayınlarken tepki çeken paylaşımlar da oldu.

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PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR...

Sosyal medyada en çok konuşulan ve tepki gösterilen paylaşım ise Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'ndan geldi. Önder'in vefat haberinin ardından paylaşım yapan Zafer Partililer daha önce terörist cenazesi için kullanılan 'Sarı torba' göndermesinde bulundu.

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Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları'nın paylaşımları şu şekilde;

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Paylaşımlar kısa sürede çok sayıda tepki çekti. Tepki olarak ise şu ifadelere yer verildi;

  • Gençler bu söylemler ne yazık ki Nazi söylemleriyle birebir örtüşüyor. Nasıl bir bataklığa saplandığınızın farkında değilsiniz. Korkunç bir yere gidiyor anlam dünyası. İnsanlıktan çıkılıyor. Bu işin bir sınırı olsun artık. Bir kuşağı kaybediyoruz.

  • Ümit Özdağ görse ne tepki verirdi merak ediyorum. Açıkçası zafer partisine oy veren biri olarak utandım. Göndermeyi de anlayamadım.
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  • Bir zafer partisi üyesi olarak söylemek isterim ki hiç hoş bir paylaşım değil. Siyaset yapan biri için düşünce ve söylemleri nedeniyle böyle bir paylaşım doğru değil. Gençlik kolları olduğunuz için belki daha yaşınız yetmiyor olabilir ama bu faşist tavır bizi çoğaltmaz, azaltır.

  • Çok gereksiz ve yanlış olmuş.

  • Türk milliyetçisiyim diyen bu paylaşımı yapmaz, Türk adetlerinde ölü birisi ile dalga geçilmez. Kadim Türk adetidir ölülere saygı...

  • Bu nasıl bir paylaşım abi bu kadar radikalleşmenin ne gereği var Sırrı Süreyya Önderi fikren benimsemeyen biriyim ama şu paylaşım gerçekten berbat ya.

  • Bu paylaşımı unutmayın sakın. Siz kötü bile olamazsınız sadece iğrençsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder Zafer Partisi paylaşım
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