HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  3. Güncel

Sırrı yüzyıllar sonra çözüldü! Cami duvarından o şehrin planı çıktı

Kütahya’da bir cami restorasyonu sırasında bulunan ve yaklaşık 300 parçaya bölünen 200 yıllık kağıt eser, Ankara’da uzman ellerde yeniden hayat buldu. İlk incelemeler, eserin Osmanlı dönemine ait nadir bir Mekke şehir planı olduğunu ortaya çıkardı.

Kütahya'nın Parmakören Mahallesi'nde bulunan camide 2 buçuk yıl önce gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve yaklaşık 300 parçaya ayrılmış kağıt eser, Ankara'da uzman konservasyon ekipleri tarafından titizlikle birleştirilmeye devam ediyor. Yapılan ilk incelemeler, eserin Osmanlı minyatür sanatı tekniğiyle hazırlanmış, 18 ya da 19'uncu yüzyıla ait bir Mekke şehir planı olabileceğini ortaya koydu.

TAŞIN ALTINDAKİ BOŞLUKTAN ÇIKTI

Restorasyon sürecinde caminin duvarı içerisinde tespit edilen ve yapıya ait olmadığı belirlenen taşın kaldırılmasıyla birlikte boşluk ortaya çıktı. Bu boşluktan çıkan çok sayıda kağıt parçası, uzman ekiplerin dikkatli çalışmasıyla tek tek toplanarak Ankara'ya gönderildi. Kağıtların oldukça kırılgan, dağılmış ve ciddi şekilde deformasyona uğramış olduğu belirlenirken, eserlerin zarar görmeden incelenebilmesi için özel konservasyon sürecine alındığı bildirildi.

TAŞ YAPIYA AİT ÇIKMADI

Parmakören Mahallesi Muhtarı Mehmet Dinler, Restorasyonun 2024 yılında başladığını belirten Dinler, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde duvar içerisindeki taşın yapıya ait olmadığının tespit edildiğini söyledi. Taşın çıkarılmasıyla birlikte duvar içinde bir boşluk (oyuk) ortaya çıktığını ifade eden Dinler, "Ustalar o boşluğu açınca içinden çok sayıda kağıt parçası çıktı. Profesör hocalarımızla birlikte bunları dikkatlice sehpaların üzerine yaydık. Çok hassas oldukları için zarar görmemesi adına Ankara'ya gönderilmesine karar verildi" dedi.

Mehmet Dinler ayrıca, parçalar arasında nehir benzeri çizimler, bitki ve farklı figürlerin de bulunduğunu, ilk etapta eserin ne olduğunun tam olarak belirlenemediğini aktardı.

HASSAS SÜREÇ

Ankara'daki Kağıt Konservasyon Laboratuvarı'nda yürütülen çalışmalarda, eserlerin ileri derecede yıpranmış ve parçalanmış olduğu tespit edildi. Uzmanlar, eserlerin kimyasal ve fiziksel stabilizasyonunu sağladıktan sonra parçaları tek tek birleştirme sürecine geçti.

Konservasyon sürecinin oldukça uzun ve dikkat gerektirdiği, her parçanın konumunun mikroskobik incelemeler ve dijital eşleştirme yöntemleriyle belirlendiği ifade ediliyor.

MEKKE ŞEHİR PLANI İHTİMALİ

Yapılan ilk değerlendirmelerde, parçaların bir bütün halinde Mekke'nin yerleşim planını gösteren bir çalışma olduğu ihtimali öne çıktı. Eserin Osmanlı döneminde kutsal topraklara yönelik hazırlanmış bir minyatür şehir planı olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, çalışmalar tamamlandığında eserin hem sanat tarihi hem de İslam coğrafya ve şehir planlama tarihi açısından önemli bilgiler sunabileceğini belirtiyor. Parçaların birleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından eserin pano haline getirilerek Kütahya Müze Müdürlüğü'nde sergilenmesi planlanıyor. Böylece hem eser korunmuş olacak hem de kamuoyunun ziyaretine açılarak kültürel mirasa kazandırılacak.

İNŞA TARİHİ BİLİNMİYOR

Parmakören Mahallesi Camisi'nin kesin yapım tarihi ise henüz netlik kazanmış değil. Bölge kayıtlarında yapının 1840'lı yıllarda bir onarım geçirdiği bilgisine ulaşıldığı, ancak orijinal inşa tarihinin belirlenemediği ifade ediliyor.

Bazı araştırmalarda yapının Selçuklu dönemine uzanabileceği ihtimali üzerinde durulsa da, bu konuda kesin bir akademik sonuç bulunmuyor. Uzmanlar, hem mimari incelemelerin hem de bulunan eserlerin caminin tarihine ışık tutabileceğini belirtiyor.

TARİHE IŞIK TUTACAK

Ankara'da devam eden konservasyon ve birleştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, eserin içeriği ve tarihi kimliği hakkında daha net bilgilere ulaşılması bekleniyor. Uzmanlar, bu keşfin Anadolu'daki dini mimari içinde nadir rastlanan önemli bir bulgu olabileceğini ifade ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kütahya Mekke cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.