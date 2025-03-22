Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın ifadesi ortaya çıktı! "Terör örgütleriyle bi tanışıklığım ya da bağım yoktur"

Kent Uzlaşısı soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine ifade verdi. Şahan, gizli tanıkların verdiği ifadelere karşı, "Bana sorulan bu soruya ifade işleminin devamındaki sorular da yöneltildikten ve tarafıma isnat edilen tüm suçlamalara vakıf olduktan sonra savunmanın bütünlüğü çerçevesinde detaylı bir şekilde beyanda bulunacağım" dedi.

AZAD BARIŞ İLE HTS KAYITLARI SORULDU

HDP Eş Genel eski Başkan Yardımcısı Azad Barışla irtibatta olduğu ve ortak baz kaydının olduğu sorulması üzerine Şahan, "Bana sormuş olduğunuz bu soruya dayanak gösterilen HTS verileri tarafıma gösterilmedi. Baz istasyonu verilerinin gerçekliğinin teyit edebileceğim bir bilgi elimde bulunmamaktadır. Kamuoyuna yansıyan birçok soruşturma sürecinde yaşandığı üzere HTS teknik verilerinin güvenilirliği yorumlama yöntemi sebebiyle olumsuz anlamlar çıkarılması konusunda ciddi şüphe ve endişelerim bulunmaktadır. Bu sebeple bu soruya ilişkin ayrıntılı savunmamı savcılık ifadem sırasında vereceğim" dedi

"TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BİR TANIŞIKLIĞIM YA DA BAĞIM YOKTUR"

Şahan ifadesinin sonunda, gizli tanığın, İstanbul Planlama Ajansı'yla (İPA) ilgili 'İPA'yı yeni bir rüşvet çarkı oluşturmak için kurdular. Resul Emrah Şahan buradaki personel alımlarında ağırlıklı olarak PKK sempatizanı kişileri işe aldı' iddiasına cevap verdi. Şahan, "Gizli tanık beyanlarını hem IPA ile ilgili hem diğer tüm alanlarla ilgili kabul etmiyorum. Belediye Başkanı olarak tek derdim Şişli'nin gerçek sorunları ile ilgilenmek, bu kentin bu ülkenin gerçek sorunlarına ilişkin çözümlerde çok çalışarak bir nebze katkıda bulunmaktır. Reform enstitüsü hem entelektüel çalışmalar yapmak, araştırmalar yapmak için kurulmuş objektif bir düşünce kuruluşudur. Azad Barış ile 2019 sürecinde HDP partisi resmi görevlisi iken İBB de yaptığı resmi görüşmelerde tanıştım. Sonrasında Azat'ın eşiyle akraba olduğumuz (kan bağı değil) eşinin teyzesi benim Ankara da okumama çok fayda sunan benim için çok değerli bir öğretmendir. O ilişkiyle yeniden tanıştık. Benim ismi geçen terör örgütleri ya da mensupları ile ne bir tanışıklığım ne bir ilgim ne de bir bilgim vardır. Anılan örgütlerin kısaltmalarının açılımlarını bile bilmem. Atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Daha ayrıntılı beyanımı Savcılıkta vereceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır