Şişli'de ambulansa yol vermeyen sürücü tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya yakalandığını duyurdu: "Sizce bu ceza caydırıcı olur mu?"

Melih Kadir Yılmaz

Şişli'de ambulansa yol vermeyen sürücü tepkilerin hedefi olmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şahsın yakalandığını belirterek mevcut kanuna göre 993 lira para cezası kesildiğini aktardı. "Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?" sorusunu yönelten Bakan Yerlikaya, yeni trafik kanunu teklifindeki cezaları açıkladı. İşte detaylar...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen sürücünün yakalandığını bildirdi.

"GEREĞİ YAPILDI"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Gereği yapıldı" başlığıyla İstanbul'un Şişli ilçesinde ambulansa yol vermeyen aracın görüntülerini paylaştı.

Şişli de ambulansa yol vermeyen sürücü tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya yakalandığını duyurdu: "Sizce bu ceza caydırıcı olur mu?" 1

"SİZCE BU CEZA CAYDIRICI OLABİLİR Mİ?"

Aracın sürücüsü E.A'nın Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu yakalandığını, sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandığını bildiren Yerlikaya, "Yeni Trafik Kanunu teklifine göre, bu sürücünün ehliyeti 30 gün geri alınacak, aracı 30 gün trafikten men edilecek. Mevcut kanunda ambulansa yol vermemenin yaptırımı 993 lira. Sizce bu ceza caydırıcı olabilir mi?" ifadesini kullandı.

Şişli de ambulansa yol vermeyen sürücü tepki çekmişti! Bakan Yerlikaya yakalandığını duyurdu: "Sizce bu ceza caydırıcı olur mu?" 2

5 YIL İÇİNDE İKİNCİ KEZ İŞLENİRSE SÜRÜCÜ BELGELERİ İPTAL EDİLECEK

Yeni trafik kanunu teklifinde geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınması, araçlarının 30 gün süreyle trafikten men edilmesinin yanı sıra geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali ikinci kez işleyenlerin sürücü belgelerinin iptal edilmesinin de öngörüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Ambulansların can taşıdığını ve zamanla yarıştığı gerçeğini unutmamalıyız. Bugün yol vermediğimiz ambulans, yarın bizi ya da çok sevdiğimiz birini hastaneye yetiştirmeye çalışıyor olabilir. Ambulansa yol vermeyenleri, saygısızca araç kullananları lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim."

Apple'dan şaşırtan iPhone Air kararı!
Antalya'da kamyonla çarpışan pikap hurdaya döndü: 1 yaralı

