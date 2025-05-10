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Şişli'de eski eşi tarafından katledilmişti! Bahar Aksu cinayetinde şüphelilerin keşif yaptığı görüntüler ortaya çıktı

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Şişli'de eski eşi Rüstem Elibol tarafından sokak ortasında öldürülen Bahar Aksu cinayetine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Elibol'un arkadaşıyla birlikte Aksu'nun çalıştığı otele giderek keşif yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşanan vahşet sonrası 4 kişi tutuklanmıştı.

Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, şüphelilerin olaydan 2 gün önce Aksu'nun eski iş yerinde keşif yaptıkları tespit edildi.

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KEŞİF YAPMIŞLAR

34 yaşındaki Bahar Aksu'nun 5 Mayıs'ta eski eşi Rüstem Elibol tarafından öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, olayla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.

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Elde edilen yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, tutuklu şüpheli Rüstem Elibol'un 3 Mayıs sabahı yanına bir arkadaşını alarak, eski eşi Bahar Aksu'nun önceden çalıştığı otele gittiği belirlendi.

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Kamera kaydında, Rüstem Elibol'un otel kapısında beklediği, yanındaki kişinin ise içeri girerek kısa bir süre etrafa bakındığı, daha sonra dışarı çıktığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu, eski eşi Rüstem Elibol ve onun arkadaşı Samet S. tarafından bir araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

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Kaçan Rüstem Elibol ve aracı kullanan Samet S'nin yanı sıra yanında bulunan Semih Y. ile Aziz B, Silivri'de polis ekiplerince yakalanmıştı.

Emniyette ifadesi alınan Semih Y, sabah saatlerinde kendi aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini, bu sırada Rüstem Elibol'un bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü belirtmişti. Semih Y, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra Rüstem Elibol ile Samet S'nin araçtan indiğini, zorla araca bindirmeye çalıştıkları kadını Rüstem Elibol'un tabancayla vurduğunu ifade etmişti.

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Polis, Bahar Aksu ile Rüstem Elibol'un 2019'da evlendiklerini, 2022'de boşandıklarını, müşterek çocukları olmadığını, 2020'de maktulün şüpheli hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 2 ayrı müracaat kaydı olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını belirlemişti.

Rüstem Elibol'un yakalanması trafikte seyreden bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, cinayet anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.
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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski eş Rüstem Elibol, arkadaşı Samet S. ve araçta bulunan Semih Y. ile Aziz B. tutuklanmıştı.

Yapılan incelemede, Rüstem Elibol, Semih Y. ve Aziz B'nin 2 Mayıs'ta araçla Çanakkale'den İstanbul'a geldikleri, Bahar Aksu'nun iş yerine yakın yerlerde araçla zaman geçirdikleri, aynı gece Şişli'de bir otelde kaldıkları ve ertesi gün Çanakkale'ye döndükleri tespit edilmişti.

Yanlarına diğer şüpheli Samet S'yi de alan zanlıların 4 Mayıs sabahı yeniden İstanbul'a gelerek, Aksu'nun iş yerine yakın bir yerde konumlandıkları, bu çevrede vakit geçirdikleri, gece ise olayın yaşandığı sokağa çektikleri araçta uyuyup, Aksu'yu bekledikleri belirlenmişti.

Öte yandan, şüphelilerin 2 Mayıs'ta keşif çalışması için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşılmıştı. (AA-DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şişli
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