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Şişli’de holding önünde korumaların darp ettiği Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı

İstanbul Şişli’de çalıştığı Çalık Holding’den haklarını alamadığı gerekçesiyle holding önündeki saksıya ateş eden ve korumalar tarafından darp edilen Erol Eğrek’in hayatını kaybetmesine ilişkin 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli’de holding önünde korumaların darp ettiği Erol Eğrek'in ölümüyle ilgili 4 kişi tutuklandı

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Çalık Holding binası önünde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Erol Eğrek, ruhsatlı silahı ile eski çalışanı olduğu ve işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileriyle görüşmek istedi. İsteği yerine getirilmeyen Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya silahıyla 3 el ateş etti. Bunun üzerine korumaların üzerine gelmesiyle Eğrek, silahı başına dayadı. Güvenlik görevlileri ve korumalar 49 yaşındaki adama müdahale etmelerinin ardından Eğrek'i darp ederek uzaklaştırmaya çalıştı.

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4 TUTUKLAMA, 2 ADLİ KONTROL KARARI

Erol Eğrek, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Doktor kontrolünden geçirilen ve baş, boyun ile göğsünde ağrı olduğunu belirten Eğrek, kısa süre sonra fenalaşarak hastanede entübe edildi. Eğrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Olay yerine sevk edilen polis ekiplerinin yaptıkları incelemeler sonrası olayla ilgili 6 koruma gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 6 şüphelinden 4’ü ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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ÇALIK HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Holding de olaya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Eğrek'in 10 yıl kadar önce, azınlık hissedarı olan yurt dışındaki bir fabrikada görev yaptığı belirtildi.

Daha sonrasında tüm haklarını alarak ayrıldığı belirtilen açıklamada, "Ancak bugüne kadar geçen 10 yıllık süreçte şirketimize karşı, haklarını almadığına dair birtakım iddialarla adli ve idari makamlara asılsız suçlamalarda bulunmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise "Başlatılan adli süreci yakından takip ediyor ve tüm yetkili makamlarla iletişim halinde hareket ediyoruz. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, resmi makamların açıklamaları dışında yapılacak yorum ve spekülasyonlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.

Yaşanan hukuki süreçle ilgili gelişmeleri şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." denildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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