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Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Şişli’de iddiaya göre bir kişi metrobüs istasyonunda bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti. Şüpheli durumu fark eden vatandaşlar tarafından yakalandı. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin telefonundaki incelemede kadının fotoğraflarına rastlandı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Metrobüs İstasyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi istasyonda bulunan bir kadının fotoğraflarını gizlice çekti.

Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti 1

KADININ GİZLİCE FOTOĞRAFINI ÇEKTİ, VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Durumu fark eden vatandaşlar şüpheliye müdahale etti. Bu sırada vatandaşlarla şüpheli arasında arbede yaşandı. Fotoğrafı çekilen kadın ise "Bütün gün benim fotoğraflarımı çekmişsin" sözleriyle şüpheliye bağırarak tepki gösterdi.

Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti 2

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, kadına ait fotoğrafların bulunduğu tespit edildi. Fotoğrafı çekilen kadının şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Şişli’de metrobüs istasyonunda gizlice kadın fotoğrafı çeken şüpheliye vatandaş müdahale etti 3

23 Haziran 2026
23 Haziran 2026

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Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs Şişli cinsel taciz
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