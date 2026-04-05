HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Şişli'de otelde yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

İstanbul Şişli'de bulunan 6 katlı otelin mutfak bölümünde yangın çıktı. Otelin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Şişli'de otelde yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, saat 18.15 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi Yaşardoğu Sokak üzerinde bulunan 6 katlı otelin giriş katında bulunan mutfak bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şişli de otelde yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı 1

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederken, otelin üst katlarında mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişi ambulansta tedavi edildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma olmadı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

Şişli de otelde yangın paniği: Mahsur kalanları itfaiye kurtardı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Şişli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.