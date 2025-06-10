Şişli’de taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza saat 14.00 sıralarında Okmeydanı Darülaceze Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet, karşı yönden U dönüşü yapan taksi ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralandığı belirlenen motosiklet sürücüsü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, yoldan geçen başka bir otomobilin kamerası tarafından kaydedildi. (DHA)