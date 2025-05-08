Şişli'deki dehşet Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Bahar Aksu cinayetinde eski eşin ifadesi ortaya çıktı: "Kaçırıp bağ evine götürecektim"

İstanbul Şişli’de 34 yaşındaki Bahar Aksu, yarı zamanlı çalıştığı otelin önünde eski eşi Rüstem Elibol ve beraberindeki 3 suç ortağı tarafından kaçırılmaya çalışılmıştı. Aksu’yu zorla araca bindirmeye çalışan Elibol, genç kadının direnmesi üzerine yanında bulunan tabancayla ateş açmıştı. Ağır yaralanan Aksu olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre katil zanlısı ve ona yardım eden 3 arkadaşı hakim karşısına çıktı. 4 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.



"KENDİSİNİ SAPLANTI HALİNE GETİRDİM"

Aksu'nun eski eşi Elibol ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Ben 2019 senesinde ay ve gününü hatırlamadığım bir tarihte eski eşim ölen Bahar Aksu ile evlendim. Evlendikten sonra yaklaşık iki sene geçtiğinde aramızda huzursuzluk başladı. Bu iki sene içerisinde aramızda herhangi bir tartışma ya da buna benzer bir şiddet eylemi olmadı. Daha sonrasında eşim bana kendisini kısıtlandığımı, serbest davranmasını engellediğimi, benimle birlikte olmayacağını söylemeye başladı. 16/09/2020 tarihinde kendisi evi terk ederek gitti. Sonrasında biz 2021 tarihine kadar kağıt üzerinde evli kaldık ve tam hatırlayamadığım bir zamanda boşandık. Boşanma gerekçemiz mahkeme kararına göre evlilik birliğinin temelden sarsılmasıdır. Fakat ben buna rağmen kendisini sevmekten ve birlikte olma düşüncesinden uzaklaşamadım. Bir nevi kendisini saplantı haline getirdim."

"KAÇIRMAK İSTEDİĞİMİ SÖYLEDİM, KABUL ETTİLER"

"Ve o tarihten sonra kendisini sosyal medya araçlarından takip etmeye başladım. Kendisinin çalıştığı yeri olayın gerçekleştiği tarihten yaklaşık 10 gün önce öğrendim. Ve daha sonra kendisini kaçırarak bir bağ evine ya da buna benzer bir yere götürerek ikna etmek ve benimle birlikte yaşamasını sağlamak istedim. Bu amaçla arkadaşlarım olan ve yanımda benimle birlikte gelen Samet Salman, Aziz Başkan ve Semih Yapar isimli kişilere eski esimi yukarıda söylediğim sebep ile kaçırmak istediğimi ve benimle birlikte yaşamasını sağlayacağımı söyledim. Onlar da bunu kabul ettiler."



"YAPAMAYACAKLARINI ANLADIM"

"İstanbul’a gelirken eski eşimin çalıştığı otelin yakınını tercih ettik ve arabayı park ettikten sonra yaptığımız gözlemlerde eski eşim Bahar Aksu'nun bu cadde üzerinden yürüyerek işine gittiğini öğrendik. Arabayı park ettiğimiz yer de bilinçlidir. Orada bulunan bir pansiyona yerleştik. Üçümüz orada kaldık. Aynı akşam saat 22:00 sıralarında dışarıya çıktık ve eski eşimin çalıştığı otelin önünden geçtik. 03/05/2025 tarihinde sabah 07:00 sularında kalktık. Eşimin çalıştığı Westeria Otelin önünden tekrar geçtik. Ben kaldırımın sağ tarafından yürüyordum. Semih ve Aziz Otelin olduğu taraftaki kaldırımda yürüyordu. O sırada eski eşimi ben otel de gördüm. Semih ve Aziz de görmüş. Daha sonra eşimi görünce orada birlikte gördüğüm Semih Yapar ve Aziz Başkan ile eşimi kaçıramayacağımı anladım. Çünkü Semih bu işlerde beceriksiz bir insandır. Bana yardım edebilecek becerikli ve organizasyon yeteneği olan Samet'in yanımda olması gerektiğini düşündüm."



"GÜNLERCE BEKLEMİŞLER"

"O yüzden 03/05/2025 tarihinde Samet Salman'ı almak amacıyla Çanakkale'ye geri döndük. Daha sonra İstanbul’a gelip sabah saatlerinde araçtan inerek ben yanımda Samet Salman olduğu halde cinayetin meydana geldiği kaldırımdan yürüyerek keşfe çıktık. Semih Yapar ile Aziz Başkan yaklaşık iki sokak aşağıda bulunan ölen eşimin çalıştığı otelin tarafa gittiler. Fakat o gün hiçbirimiz ölen eski eşim Bahar Aksu'yu görmedik. Arabanın içinde beklemeye karar verdik."

"UYUŞTURUCU VE ALKOL İÇTİM"

"Ekibin tamamı ne amaçla İstanbul'a geldiğimizi ve benim eşimi kaçırıp ikna etmeye çalışacağımı biliyorlardı. Ve yine benimle birlikte olan şüpheli diğer üç kişi bende silah olduğunu da biliyordu. Evde silah olmasını isterim ve her zaman silahım olmuştur. Ben olay gününe kadar yaklaşık 2 kadeh viski içtim ve yine günde 3-4 tane Çanakkale'den ismini bilmediğim bir satıcıdan aldığım uyuşturucu haptan içtim. Olay olmadan önce de sabah ezanından sonra bu uyuşturucu haptan 4 tane içtim ve bir kadeh de alkol içtim."

"ASIL AMACIM KAÇIRMAKTI"

"Asıl amacım eski eşim Bahar Aksu'nun evini öğrenip oradan kaçırmaktı. Fakat bunu başaramadık ve işe gidip gelirken kullandığı yol olan öldüğü caddeyi tercih etmek zorunda kaldık. Eşimin yön değiştirerek aracın park halindeki kaldırıma geçtiği sırada inerek eski eşime doğru yürüdüm. Arabadan indikten sonra montumun altına çapraz olarak asmış olduğum çantamdan silahı çıkardım. Sağ elime aldım. Eski eşimin yanına geldim. Ben sağ elimde bulunan silahı eşimin beline dayayarak o sırada arabayı kullanan Semih'i arabayı park yerinden çıkararak yola eski eşimi kaçıracak pozisyona getirmesi ile arabaya doğru ittirdim. O sırada Samet Salman kapıyı açtı. Aziz Başkan aracın sol arka tarafına geçmesiyle sol arka kapıyı açtı. Benim Samet ile birlikte ittirdiğim eski eşimi sol arka kapıdan arabanın arka tarafına doğru Aziz Başkan çekti. Fakat o sırada Samet Salman bana yardım etmeyi kesti."

"ELİMİZDEN KURTULUNCA ATEŞ ETTİM"

"Ben eski eşimi ne kadar kuvvetli ittirsem de direndi ve bu sırada çığlık atarak yardım istedi. Polis diye bağırdı. Samet ve Aziz panik oldular ve eski eşim elimizden kurtuldu. Bende kamera görüntülerinden görüldüğü gibi arkasından giderek sağ elinde bulunan silahın namlusuna mermi sürdüm. Ve arkasından kaldırıma çıkmak üzere olan eski eşimin kafasına ateş ettim. Sonra yere düştü ve ateş etmeye devam etmek istedim. Silah tutukluluk yaptı. Tekrar silahın sürgüsünü kullanarak ateş etmeyen mermiyi içinden çıkardım. Fakat yine ateş almadı. Aynı hareketi bir kez daha yaptım. Sonrasında kafasına ilk sıktığımdan hariç 3-4 kez daha ateş ettim. Yine yanından uzaklaşırken yüzü koyun yerde yatan eski eşim sırt sağ arka tarafına ve sağ kalçasına ateş ederek olay yerinden uzaklaştım. Yaya olarak kaçtım."

"YAŞANMASINI İSTEMEZDİM"

"Çünkü o sırada Semih Yapar, Aziz Başkan ve Samet Salman araçla ile kaçmışlardı. Bende yaya olarak kaçtım ve iki üç sokak sonra bir taksiye denk geldim. Beni otogara götürmesini söyledim. Bir otobüs firmasından bilet aldım. Otobüs hareket ettikten sonra tem otoyolu bağlantı yoluna geldiğimde polis ekipleri aracı durdurdular ve beni araçtan aldılar. Ben eski eşimi kaçırarak ikna etme amacı içerisindeydim. Ölümünü istemedim. Fakat kendisini kaçıramayıp bütün mahallenin görmesi, duyması üzerine panik oldum. O sebeple eski eşimi öldürdüm. Ben eski eşimi çok seviyordum. Onunla tekrar birlikte olabileceğimi düşünüyordum. Kaçırdığım da ikna edebileceğimi düşünüyordum. Fakat hiç düşünmediğim şekilde bu olaylar meydana geldi. Eski eşimi saplantı haline getirdiğim için bunlar oldu. Bu olay dolayısıyla pişmanım. Yaşanmasını istemezdim."Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır