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  4. Şişli için dikkat çeken karar! 3 gün boyunca yasaklandı

Şişli için dikkat çeken karar! 3 gün boyunca yasaklandı

09.03.2025 07:54
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Şişli Kaymakamlığı, bazı marjinal grupların sosyal medya üzerinden organize olarak izinsiz gösteri yapma hazırlığında olduğunun tespit edildiğini ve bu tür izinsiz toplantı, eylem ve basın açıklamalarının yasaklandığını duyurdu.

Şişli için dikkat çeken karar! 3 gün boyunca yasaklandı

Kaymakamlıktan yapılan basın açıklamasında, şehirde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla bu tür izinsiz eylem ve basın açıklamalarına izin verilmeyeceği belirtildi. Bu kapsamda, Şişli ilçesinde 9-10-11 Mart tarihlerinde her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığı duyuruldu.

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BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Suriye Başkonsolosluğu çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında 9 Mart 2025 Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı. Saat 08.00’den program bitimine kadar kapalı olacak yollar şu şekilde; Maçka Caddesi (Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Caddesi kesişimine kadar), Teşvikiye Caddesi (Maçka Caddesi kesişiminden Valikonağı Caddesi kesişimine kadar), Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak, Atiye Sokak.

Trafik akışının aksamaması için sürücüler Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak ve Mim Kemal Öke Caddesi gibi alternatif güzergahları kullanabilecek. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihlerde güzergahlarını planlarken bu düzenlemeleri göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti. Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli eylem
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