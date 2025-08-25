HABER

Şişli’de kontrolden çıkan araç kaldırıma çarparak takla attı

Şişli’de sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen araca arkadan başka bir araç çarparak kaçtı. Çarpmanın etkisiyle araç kaldırıma çarparak takla atarken, şans eseri sürücünün burnu bile kanamadı.

Kaza, gece 00:00 saatleri sırasında Şişli Piyalepaşa Bağlantı yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadıköy istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün alkollü olduğu iddia edinilen 34 BN 5042 plakalı araca, aynı güzergâhta ilerleyen başka bir araç çarparak kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çarparak ters takla attı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri takla atan araçtan kendi imkânlarıyla çıkan şahıs kazadan çizik bile almadan kurtuldu.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerin ardından sürücünün yaralanmadığı anlaşıldı.

Kaza nedeniyle aksayan trafik polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrollü bir şekilde sağlandı. Takla atan aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

