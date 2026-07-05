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Şişli’de uyuşturucu operasyonu: 239 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Şişli’de düzenlenen operasyonda toplam 239 kilo 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli’de uyuşturucu operasyonu: 239 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 4 Temmuz tarihinde Şişli ilçesindeki 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 222 kilo 150 gram sıvı metamfetamin, 17 kilo katı metamfetamin, 8 kilo 150 gram aseton ve 11 kilo 750 gram toz katkı maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şişli
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