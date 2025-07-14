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Şişli’de yaralı ebabil kuşuna vatandaşlar sahip çıktı

İstanbul Şişli’de vatandaşlarca yaralı halde bulunan ebabil kuşu belediye ekiplerine teslim edildi.Şişli’deki Maçka Parkı’nda bir kedi, nadir görülen ebabil kuşunu yaraladı.

Şişli’de yaralı ebabil kuşuna vatandaşlar sahip çıktı
Çiğdem Sevinç

İstanbul Şişli’de vatandaşlarca yaralı halde bulunan ebabil kuşu belediye ekiplerine teslim edildi.

Şişli’deki Maçka Parkı’nda bir kedi, nadir görülen ebabil kuşunu yaraladı. Kedinin bir süre ağzında kalan ebabil kuşu çevredeki vatandaşlarca kurtarıldı. İhbarla adrese gelen Şişli Belediyesi ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirerek kuşun kendine gelmesini sağladı. Ekipler, kuşa su verdikten sonra veterinere götürdü. Açlık ve susuzluktan da bitkin düşen yaralı kuşun tedavi altına alındığı öğrenildi.

"EBABİL KUŞUNU YERDE GÖRMEK İMKANSIZ"

Belediye çalışanı Yücel Yalçın, "Ebabil kuşu burada kedinin ağzındaydı. Ardından kuşu aldık. Bu kuşlar yaz aylarında susuz kalabiliyor. Biz de suyunu verdik, şu an dinleniyor. Veterinerin gelmesini bekledik. Umarız kurtarılır. Ebabil kuşları genelde havada olur, yerde görmek imkansız gibi. Muhtemelen sıcaktan bunalmış ve yere inmiş. Ensesinde bir yarası vardı. Serin bir ortamda şu an gayet iyi gibi görünüyor" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şişli
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