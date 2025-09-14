HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Site sakinlerine "yavru ayı" uyarısı

Bursa’da bir site bahçesinde yavru ayılar görülmesi üzerine yönetim, site sakinlerini uyardı.Bursa’da Keles ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Misafirhanesi bahçesinde görülen ayı yavruları paniğe neden oldu.

Site sakinlerine "yavru ayı" uyarısı

Bursa’da bir site bahçesinde yavru ayılar görülmesi üzerine yönetim, site sakinlerini uyardı.

Site sakinlerine "yavru ayı" uyarısı 1

Bursa’da Keles ilçesinde Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Misafirhanesi bahçesinde görülen ayı yavruları paniğe neden oldu. Site yönetimi bahçede yavru ayıların görülmesi üzerine site bahçesi ve çevresinde yaşanabilecek tehlikelere karşı özellikle çocukların uzak tutulması gerektiği bilgisini paylaşarak site sakinlerine uyarılarda bulundu.

Site yönetiminin yaptığı uyarıda, "TKİ arka bahçe bölgesinde ayı ve yavrularının görüldüğü bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Özellikle çocuklarımız açısından tehlike arz edebilecek bu durum karşısında lütfen dikkatli olunuz. Çocuklarınızın TKİ bahçe ve çevresinde yalnız başına bulunmasına izin vermeyiniz. Mümkün oldukça TKİ arka bahçe bölgesinden uzak durmanız tavsiye olunur" ifadelerine yer verdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okuduKuzey Kore liderinin kız kardeşi üç ülkeye meydan okudu
6 ülkeden Türkiye'ye geri getirildiler! "Kaçamayacaklar"6 ülkeden Türkiye'ye geri getirildiler! "Kaçamayacaklar"

Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.