Kapat
Sivas kangalı ile Sibirya kurdunun görüntüleri gündem olmuştu! Olay yorum: "Bizim erkeklerimiz böyledir"

Sivas'ta kaybolan yavru kangal bir Sibirya kurdunun yanında bulunmuştu. O anlara ait görüntüler sosyal medyada oldukça gündem olmuştu. Kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız görüntülerin gündem olmasından sonra yaşananları anlattı. Yıldız, hayvanların kurduğu bağ üzerinden 'savaşı bırakın' çağrısı yaptı. Yıldız, görüntülere "Sibirya kurdunun burada ne işi var, bizim erkeklerimiz böyledir" şeklinde yorumların da geldiğini söyledi.

Sivas'ta yaşayan uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, günlerdir aradığı yavru kangalını bir dişi Sibirya kurdunun yanında bulmuş ve büyük şaşkınlık yaşamıştı. İki hayvanın birbiriyle oyun oynadığını ve yakınlık kurduğunu gören Yıldız, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Kısa sürede gündem olan görüntüler, çok sayıda yorumu da beraberinde getirmişti.

Sivas kangalı ile Sibirya kurdunun görüntüleri gündem olmuştu! Olay yorum: "Bizim erkeklerimiz böyledir" 1

"'BİZİM ERKEKLERİMİZ BÖYLEDİR' GİBİ DÖNÜŞLER DE OLDU"

Görüntülere hem olumlu hem de olumsuz dönüşler olduğunu belirten Yıldız, "Olumlu dönüşler geldi, esprili yorumlar yapanlar da oldu. Bunun yanı sıra olumsuz dönüşler de oldu. 'Sibirya kurdunun burada ne işi var, bizim erkeklerimiz böyledir' gibi dönüşler de oldu" dedi.

Sivas kangalı ile Sibirya kurdunun görüntüleri gündem olmuştu! Olay yorum: "Bizim erkeklerimiz böyledir" 2

"SAVAŞLARI BIRAKIP HAYVANLARI ÖRNEK ALMALIYIZ"

Yaşanan olayın insanlar için önemli bir mesaj içerdiğini ifade eden Yıldız, hayvanların farklılıklarına rağmen bağ kurabildiğine dikkat çekerek, "Dünyada aslında herkes aynı dili konuşuyor. Hayvanlardan öğrenecek çok şey var. Çok zıt kutuplardan gelseler bile aralarında gönül bağı kurabiliyorlar. Buna rağmen insanların neden savaştığını anlamak zor. Savaşları bırakıp hayvanları örnek almalıyız" ifadelerini kullandı.

Sivas kangalı ile Sibirya kurdunun görüntüleri gündem olmuştu! Olay yorum: "Bizim erkeklerimiz böyledir" 3

"ÇOK MUTLU OLDUKLARINI GÖRDÜK"

Bir Sibirya kurdu ile bir Sivas kangalının bağ kurup, çok mutlu olduklarını gördüklerini söyleyen Hüseyin Yıldız, "Kangalımızı kaybetmiştik ve her yerde onu arıyorduk. Sonra kangalı aramaya başladık ve bizimkine benzemeyen bir ırk ile beraber gördük. O ırkın da Sibirya kurdu olduğunu anladık. Bizim kangalın bakışlarında bir utanma hissettim. Kangala 'sen sevgili mi yaptın' dedim. O anları da kayda alarak, sosyal medyada paylaştım. Görüntüler çok ilgi gördü. Olumlu dönüşler geldi ve esprili bir şekilde yazanlar da oldu. Bunun yanı sıra olumsuz dönüşler de oldu. 'Sibirya kurdunun burada ne işi var, bizim erkeklerimiz böyledir' gibi dönüşler de oldu. Hayatımızda hep vurma, kırma, patlatma, yakma ve öldürme gibi durumlardan bu görüntü ile insanları biraz uzaklaştırmış olduk. Dünya aslında aynı dille konuşuyor ama diller arasında bir fark var. Biz insanların barış içerisinde yaşamasını aslında hayvanlar aleminde görüyoruz. Hayvanlar çok zıt kutuplardan da gelse birbirleri ile gönül bağı kurabiliyorlar. Bu durum böyleyken insanlar neden savaşıyor bilemiyorum. Savaşları bırakın ve bununla alakalı hayvanları kendinize örnek alın. Bir Sibiryalı ile bir Sivaslının bağ kurup, çok mutlu olduklarını gördük" dedi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!

Anahtar Kelimeler:
Sivas Kangal kurt Sibirya
vay be Postacılar 🤣
En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

