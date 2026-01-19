HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu

Sivas’ta etkisini artıran kar yağışı ve tipi sonrası Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.Sivas’ın bazı kesimlerinde şiddetini artıran kar yağışı, beraberinde olumsuzlukları getirdi.

Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu

Sivas’ta etkisini artıran kar yağışı ve tipi sonrası Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Sivas’ın bazı kesimlerinde şiddetini artıran kar yağışı, beraberinde olumsuzlukları getirdi. Ulaş ilçesinde etkisini gösteren tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Görüş mesafesinin 5 metreye kadar düştüğü Sivas-Malatya kara yolu, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan bölgede uzun araç kuyruğu oluştu. Kara yolları ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu 1

Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu 2

Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu 3

Sivas-Malatya kara yolu trafiğe kapatıldı, uzun araç kuyruğu oluştu 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
39 kişi vefat etmişti! Ülkede ulusal yas ilan edildi39 kişi vefat etmişti! Ülkede ulusal yas ilan edildi
Koruyucu aile projesi bir çocuğu daha sıcak yuvaya kavuşturduKoruyucu aile projesi bir çocuğu daha sıcak yuvaya kavuşturdu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Kuryeler için trafiğe çıkış yasağı uzatıldı... Valilik duyurdu

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

Afrika Kupası finalinde ortalık karıştı! Sahadan çekildiler

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

MasterChef Altın Kupa'yı kim kazandı? Şampiyon Sergen mi Hasan mı?

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Uçak kabinlerinde yeni dönem! Kurallar yürürlüğe girdi

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

Tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik: Silindi! SGK ile ilgili o kod kalktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.