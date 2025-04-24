HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas merkezli silah kaçakçılığı operasyonu! 18 şüpheli yakalandı

Sivas merkezli 4 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 18 zanlı gözaltına alındı.

Sivas merkezli silah kaçakçılığı operasyonu! 18 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il genelinde silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesine yönelik Sivas, Tokat, Ankara ve Balıkesir'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 21 ikamet ve 10 araçta arama yapan ekipler, 9 tabanca, 2 yarı otomatik av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 23 tabanca şarjörü, 1472 tabanca fişeği, 44 av tüfeği kartuşu, 78 kurusıkı fişeği ve 14 sikke ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AFAD açıkladı: En riskli semt ve mahalleler!AFAD açıkladı: En riskli semt ve mahalleler!
Altaylı: "3'ünü toplasan 1 operatör etmez..."Altaylı: "3'ünü toplasan 1 operatör etmez..."

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

Milyonlar için tahliye planı! Büyük deprem sonrası İstanbul'da yaşayanların gönderileceği il belli oldu

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

İstanbul'da bir deprem daha! Dünden beri artçılar durmuyor

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

Celal Şengör’ün sözlerine çok kızdı! ‘Bu angut nasıl bir hoca’

"Sürecin" ortasında hain saldırı! Bakan Güler'in sözleri gündem oldu

"Sürecin" ortasında hain saldırı! Bakan Güler'in sözleri gündem oldu

Sıfır aldığı aracı 17 yıldır kullanamıyor! Vergisini hala ödüyor

Sıfır aldığı aracı 17 yıldır kullanamıyor! Vergisini hala ödüyor

Murat Ongun'un iki avukatı gözaltına alındı

Murat Ongun'un iki avukatı gözaltına alındı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.