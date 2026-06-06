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Sivas Off-Road yarışlarına rekor başvuru

Sivas Belediyesi ve Sivas Off-Road Kulübü iş birliğinde düzenlenecek Off-Road Oyunları öncesinde şehir adrenalin dolu organizasyona hazırlanıyor. 40 ilden 50 kulüp ve 95 yarışmacının katılacağı etkinlik için konuşan kulüp temsilcileri, "2015'ten bu yana böylesine yoğun katılımlı bir yarış görmedik" dedi.

Sivas Off-Road yarışlarına rekor başvuru

Sivas Belediyesi ve Sivas Off Road Kulübü iş birliğinde yarın düzenlenecek Off Road Oyunları öncesi Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen araç sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sivas Off-Road yarışlarına rekor başvuru 1

SİVAS OFF-ROAD HEYECANI

Sivas Belediyesi ve Sivas Off Road Kulübü iş birliğinde yarın düzenlenecek Sivas Belediyesi Off Road Oyunları Paşabahçe mevkiinde gerçekleştirilecek. Oyunları öncesi Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde dev araçlar vatandaşlar için sergilendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği araç sergisine Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Baker ile Sivas Off Road Kulübü Başkanı Mehmet Şahin katıldı.

Sivas Off-Road yarışlarına rekor başvuru 2

Burada konuşan Elbistan Off Road Kulübü Başkanı Galip Şahin, tüm Sivaslıları yarın gerçekleştirilecek Off Road Oyunları'na davet ederek, yarışacak ekiplere de başarılar diledi. Şahin, "Sivas çok güzel çok sevdiğimiz bir şehir. Mehmet Şahin ve Sivas Off Road kulübüne belediye başkanımıza ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sivas Off Road konusunda kendini aşmış bir şehir gerçekten çok güzel bir organizasyon yaşanıyor. Yarın 100'e yakın aracın katılımıyla çok yoğun bir yarış olacak. 2015'ten beri yarışıyoruz hiç bu kadar araç kalabalığının olduğu bir yarışa katılmadık Sivas'ta ilk olacak. Yarın hem hızlı hem güvenli hem de yoğun katılımlı bir yarış bizi bekliyor. Mehmet başkanımız gerçekten çok büyük emek vermiş kendisinde tekrar teşekkür ediyorum. Yarınki yarışacak arkadaşlara da başarılar diliyorum" dedi.

Sivas Off-Road yarışlarına rekor başvuru 3

"YARIŞLAR ÇOK KEYİFLİ GEÇECEK"

Gümüşhane Off Road Kulüp Başkanı Recep Şahin ise, yarışların daha güvenli halde yapılacağını ifade ederek, "Sivas bizim kardeş kulüplerimizin arasında en başı çeken bir kulüp. Mehmet Şahin başkanımız sağ olsun Gümüşhane olarak bizi de davet etti. Biz 2019 ve sonrasında yapılan 3 organizasyona da aynı ekibimizle katılım sağladık. Sivas'taki yarışlarda aldığımız keyfi çoğu zaman çoğu illerde alamıyoruz. Sivas'ta bütün yarışlar gerçekten çok keyifli geçiyor. Burası bizim kendi ilimiz gibi Gümüşhane'yi buraya getirmekten keyif duyuyoruz. Artık kurallarımızda da değişiklikler oldu tam güvenlik koruması olmayan araçları artık yarış pistine dahil etmeyeceğiz. Bu sene Gürün ve Sivas'ta iki yarışımızı da bu şekilde düzenledik. Bu güvenlik önlemlerini alarak daha güçlü bir şekilde araçlar yarışacak. O yüzden yarın bizi de çok büyük bir heyecan bekliyor" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından dev araçlar ve yarışlardan oluşan grup kortej halinde şehir tutu atarak yarış alanına geçti. 1 gün sürecek olan heyecan dolu off road yarışlarına, 40 ilden 50 kulüp toplam 95 yarışmacı katılacak.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Off-Road yarışma
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