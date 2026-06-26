Sivas'ta 4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Kayalıyokuş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.T. (25) idaresindeki Şarkışla Belediyesine ait yol temizleme aracı, B.T. (19) yönetimindeki 38 ZK 058 plakalı otomobille çarpıştı.

ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan yol temizleme aracı, park halindeki 38 AIS 626 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bu araç da park halindeki 58 AFV 340 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KAMERAYA YANSIDI

Kazada yaralanan yol temizleme aracının sürücüsü Ç.T., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, kazanın meydana geldiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır