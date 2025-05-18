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Sivas'ta bu yıl yaşamını yitiren 535 kişi anısına fidan dikildi

Sivas'ta belediye tarafından oluşturulan 'Vefa Ormanı'na bu yıl yaşamını yitiren 535 kişinin anısına çam fidanı dikildi.

Sivas'ta bu yıl yaşamını yitiren 535 kişi anısına fidan dikildi

Sivas Belediyesi, Çayboyu Mahallesi’nde bulunan bir alana kentte bu yıl hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak ve doğaya katkıda bulunmak amacıyla 'Vefa Ormanı' oluşturdu. Oluşturulan alanda fidan dikmek için düzenlenen etkinliğe, Belediye Başkanı Adem Uzun, Başkan Yardımcısı Ramazan Baker ve yaşamını yitirenleri yakınları katıldı. Belediye Başkanı Uzun, 29 Mart’ta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Kemal Reis gemisinde görev başında rahatsızlanarak şehit olan Elektrik Astsubay Kıdemli Çavuş Nihat İrgi’nin anısına hazırlanan fidanı toprakla buluşturarak, künyesini astı. Yakınlarını kaybedenler de fidanları toprakla buluşturarak, can suyu verdi. Fidanların dikilmesinin ardından hayatını kaybedenler için dua edildi.

‘REKOR BİR FİDAN DİKİMİ PLANLIYORUZ’

Yaşamını yitirenlerin anısını yaşatmak için örnek bir projeye imza attıklarını belirten Adem Uzun, "1 Ocak tarihinden, 18 Mayıs'a kadar aramızdan ayrılan 535 vatandaşımızın anısını yaşatmak için onlar adına birer adet fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Sivas Belediye olarak bundan sonraki süreçte vefat eden her hemşerimiz için bir tane ağaç dikeceğiz. Aynı zamanda yeni evlenen çiftlerimizin de birlikteliklerini ölümsüzleştirmek için onlar adına da birer tane fidan dikimi gerçekleştireceğiz. Yeni doğan çocuklarımız için de bir çalışmamız var. Her doğan çocuğumuz için de bir tane fidan dikmeyi planlıyoruz. Amacımız hem aramızdan ayrılanların aziz hatıralarını yaşatmak, yeni doğan çocuklarımızın ömürlerine bereket katmak, yeni evlenen çiftçilerimizin de birlikteliklerini ölümsüzleştirmektir. Yeşil bir Sivas oluşturmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde rekor bir fidan dikimi gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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