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Sivas'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 5 kişi yakalandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yürüttüğü çalışmalarda, El Kaide ve DEAŞ terör örgütü üyesi 5 şahıs yakalandı.

Sivas'ta DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 5 kişi yakalandı

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi. 1 Temmuz 2025 tarihinde El Kaide terör örgütüne yönelik il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda 1 şüpheli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sivas ta DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon: 5 kişi yakalandı 1

ŞAHISLARDAN 2’Sİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Ayrıca il merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendi. 3 farklı adreste yapılan aramalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Sivas Emniyet Müdürlüğü olarak ülkemizin huzuru açısından terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı ve aralıksız olarak devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Sivas DEAŞ
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