Sivas'ta eğitimini tamamlayan 348 kadın polis adayı mezun oldu

POMEM bahçesindeki törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak emniyet teşkilatının şerefli birer mensubu olmaya hak kazanan polis adaylarını tebrik etti.

Emniyet hizmetinin devletin en öncelikli ve asli görevi olduğunu vurgulayan Şimşek, "Güvenliğin olmadığı ve asayişin bozulduğu yerde istikrardan, demokrasiden, insan haklarından ya da diğer hizmetlerin kalitesinden bahsetmek mümkün değildir. Emniyet olmadan eğitim, kalkınma, yatırım olmaz." dedi.

Sivas POMEM Müdürü Mahmut Güven ise mezunları tebrik ederek, görevlerinde başarı diledi.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Fatma Nur Sakarya'nın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı törende, polis adayları yemin etti.

Mezun olan 348 kadın polis adayı, kep atarak sevinçlerini aileleriyle yaşadı.

Törenin ardından aileleriyle hasret gideren bazı polis adayları, gözyaşlarına hakim olamadı.

ŞEHİT POLİS MEMURU SERDAR GÖREN'İN KIZI DA MEZUNİYET HEYECANI YAŞADI

Mezun olan kadın polis adayları arasında 2014'te Şanlıurfa'da görev sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Serdar Gören'in kızı Sıla Gören de yer aldı.

Gören'in ikinci çocuğu olan Sıla Gören, mezuniyet töreninde babasının fotoğrafını taşıdı.

Şehit babasının izinden gitmek için polis olmayı istediğini belirten Gören, babasının yarım bıraktığı mesleği devam ettireceğini söyledi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır