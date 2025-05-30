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Sivas'ta feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında karşı şeride geçen otomobilin başka otomobile çarptığı kazada aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Sivas-Malatya kara yolu Ulaş ilçesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Ulaş yönüne giden Umut Akbulut'un (25) kullandığı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Refüjü aşıp, karşı şeride geçen otomobil, başka bir otomobile çarptıktan sonra yol üzerinde ters döndü. Aynı istikametten gelen TIR'ın şoförü de kaza yapan araçlara çarpmamak için manevra yapınca TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

YARALILARIN DURUMU AĞIR

Kazada otomobilde bulunan Merve Akbulut (28) hayatını kaybetti. Sürücü ile birlikte araçta bulunan çocuklar M.A. (9), A.A. (7) ve H.A. (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Kaza nedeni ile Sivas-Malatya kara yolu, Ulaş ilçesinden Sivas yönüne tek şeritli olarak trafiğe kapandı. Yolda uzun araç konvoyları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
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