Sivas'ta feci kaza: Otomobil uçuruma yuvarlandı, 4 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 20.00 sularında Doğanşar ilçesi Karkın köyü Karacakaya mevrası yakınlarında meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda içerisinde 4 kişinin bulunduğu bir otomobilin yaklaşık 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandığı bildirildi.

KAZADA DÖRT KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre araçta bulunan 4 kişinin de öldüğü öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)

24 Eylül 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
