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Sivas’ta feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı, şoför hayatını kaybetti... Yaralılar var

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
06.02.2025 10:23
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Sivas’ta gece saatlerinde meydana gelen korkunç trafik kazası, bir can kaybına ve çok sayıda yaralıya neden oldu. Sivas-Erzincan karayolunda seyir halindeki bir yolcu otobüsü, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralanırken, ağır yaralanan otobüs şoförü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas’ta feci kaza! Yolcu otobüsü tıra çarptı, şoför hayatını kaybetti... Yaralılar var

Sivas'ta gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otobüs şoförü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza, saat 00.35 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Gölova ilçesi sınırlarında meydana geldi. Volkan Aytan idaresindeki Aras Turizm'e yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralanırken, yararılar çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ KURTALARILAMADI

Kazada ağır yaralanan otobüs şoförü Volkan Aytan ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, Volkan Aytan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Şoför Sivas kaza
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