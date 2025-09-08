HABER

Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana geldi. A.T. idaresindeki 09 BF 544 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile G.K. İdaresindeki 58 AGF 738 plakalı Nissan marka otomobil, Bağırsak Deresi mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan E.K. ve M.K. yaralandı.

Sivas’ta iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı 1

YARALILAR İLK MÜDAHALENİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan A.T. ise Sivas’a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

