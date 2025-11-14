HABER

Sivas'ta kar yağışı etkili oldu

Sivas’ta gün boyunca aralıklarla yağan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu. Gürün ilçesindeki geçitlerde kontrollü geçiş sağlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kod ile uyardığı Sivas’ta önceki gün başlayan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezine kadar indi. Koyulhisar ve Doğanşar ilçelerinin yanı sıra Gürün’de de yoğun kar yağışı görüldü.

Mazıkıran ve Ziyaret mevkilerinde etkili olan yağış, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü geçitlerde karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

