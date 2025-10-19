HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Sivas’ta kayıp Alzheimer hastası yaylada ölü bulundu

Sivas’ta kayıp olarak aranan 82 yaşındaki Alzheimer hastası, köyüne yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yaylada ölü bulundu.

Sivas’ta kayıp Alzheimer hastası yaylada ölü bulundu

İmranlı ilçesine bağlı Söğütlü köyünde yaşayan Alzheimer hastası Dursun Ünal, 14 Ekim günü evinden ayrıldı. Eve gelen oğlu Hüseyin Ünal babasının evde olmadığını fark edince köyde ve çevrede arama yapmaya başladı. Kendi çabalarıyla babasına ulaşamayan Ünal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından köye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 49 kişilik ekip, 2 arama köpeği ve dron desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Ünal’ın cansız bedenine aramaların 5’inci gününde köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yaylada ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Sivas’ta kayıp Alzheimer hastası yaylada ölü bulundu 1

Sivas’ta kayıp Alzheimer hastası yaylada ölü bulundu 2

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bartın’da bir kadın evinde ölü bulunduBartın’da bir kadın evinde ölü bulundu
Çirkin saldırı! Saldırıp başörtüsünü çıkardı...Çirkin saldırı! Saldırıp başörtüsünü çıkardı...

Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Gece yarısı kabusu! 2 kişiyi katletti, 2 polis 5 vatandaşı yaraladı

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Bakan Fidan'dan 'İki devletli çözüm' açıklaması! "Fiili garantör olma sorumluluğunu alırız"

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Galatasaray'ın Başakşehir galibiyeti sonrası çok konuşulacak iddia!

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Ebru Gündeş ile yeni boşandı! Güzel türkücüyle aşk iddiası

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Murat Ülker artık Türkiye'nin en zengin ismi değil! Zirvenin yeni sahibi ünlü iş adamı oldu

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.