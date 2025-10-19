Sivas’ta kayıp Alzheimer hastası yaylada ölü bulundu

İmranlı ilçesine bağlı Söğütlü köyünde yaşayan Alzheimer hastası Dursun Ünal, 14 Ekim günü evinden ayrıldı. Eve gelen oğlu Hüseyin Ünal babasının evde olmadığını fark edince köyde ve çevrede arama yapmaya başladı. Kendi çabalarıyla babasına ulaşamayan Ünal, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından köye AFAD, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 49 kişilik ekip, 2 arama köpeği ve dron desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Ünal’ın cansız bedenine aramaların 5’inci gününde köyden yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki yaylada ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)