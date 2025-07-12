HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas'ta kenenin ısırdığı 2 çocuk babası öldü

Sivas'ta kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 2 çocuk babası Halil Ağıl (59), hayatını kaybetti.

Sivas'ta kenenin ısırdığı 2 çocuk babası öldü

Merkeze bağlı Gülpınar köyünde yaşayan hayvancılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Halil Ağıl'ın omzuna yaklaşık bir ay önce kene yapıştı. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine getirilen Ağıl'ın omzundaki kene burada çıkarıldı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ağıl, yakınları tarafından tekrar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Ağıl, dün hayatını kaybetti. Hastane morgundan yakınları tarafından alınan Ağıl'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gülpınar köyüne götürüldü. Kentte keneden bu yıl içinde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AB'nin nüfusu 450 milyonu aştıAB'nin nüfusu 450 milyonu aştı
AK Parti’nin yeni şarkısı ilk kez Kızılcahamam’da çalındıAK Parti’nin yeni şarkısı ilk kez Kızılcahamam’da çalındı

Anahtar Kelimeler:
kene Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünyanın gündeminde! "Bölge için kilit bir adım"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakması dünyanın gündeminde! "Bölge için kilit bir adım"

PKK silah bıraktı; gözler Erdoğan'a çevrildi

PKK silah bıraktı; gözler Erdoğan'a çevrildi

Napoli bir kez daha reddetti! G.Saray'dan gece yarısı Osimhen için resmi açıklama geldi

Napoli bir kez daha reddetti! G.Saray'dan gece yarısı Osimhen için resmi açıklama geldi

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

Su şişesi yüzünden iki kişi kör oldu! O markanın binlerce ürünü toplatılıyor!

İki ihtimal masada! Kabinede değişiklik için geri sayım başladı

İki ihtimal masada! Kabinede değişiklik için geri sayım başladı

İl il hava durumu uyarısı: 44 derecelik sıcak ve yağış geliyor!

İl il hava durumu uyarısı: 44 derecelik sıcak ve yağış geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.