Sivas'ta kenenin ısırdığı 2 çocuk babası öldü

Merkeze bağlı Gülpınar köyünde yaşayan hayvancılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk babası Halil Ağıl'ın omzuna yaklaşık bir ay önce kene yapıştı. Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine getirilen Ağıl'ın omzundaki kene burada çıkarıldı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ağıl, yakınları tarafından tekrar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Burada KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan Ağıl, dün hayatını kaybetti. Hastane morgundan yakınları tarafından alınan Ağıl'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Gülpınar köyüne götürüldü. Kentte keneden bu yıl içinde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. (DHA)