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Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 30 yaşındaki Uğur Uymaz yaşamını yitirdi.

Sivas'ta KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti

Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı.

Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.

Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
kene kırım kongo kanamalı ateşi kkka
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