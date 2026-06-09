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Sivas’ta kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde arazide seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Sivas’ta kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre, kaza, Sivas’ın Suşehri ilçesine bağlı Bostancık köyü arazisinde meydana geldi. A.A. (65) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yapıp ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Durumunun ağır olması nedeniyle Sivas’a sevk edilen A.A.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Sivas’ta kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ağır yaralı 1

Sivas’ta kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ağır yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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