Sivas'ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 yolu Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. E.Ö. (38) yönetimindeki otomobil, M.Y. yönetimindeki traktöre çarparak devrildi. S.B.'nin (25) kullandığı otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak istediği sırada yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.Y., F.Y. (12) ve M.Y. (16), otomobillerde bulunan Ç.B. (13), M.A.Ö. (10), A.İ.Ö. (3) ve G.Ö. (39) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.İ.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır