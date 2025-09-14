HABER

Sivas'ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki otomobil ile bir traktörün karıştığı kazada 1'i ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor

Kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 yolu Akçaağıl köyü yakınlarında meydana geldi. E.Ö. (38) yönetimindeki otomobil, M.Y. yönetimindeki traktöre çarparak devrildi. S.B.'nin (25) kullandığı otomobil de kaza yapan araçlara çarpmamak istediği sırada yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile traktörde bulunan S.Y., F.Y. (12) ve M.Y. (16), otomobillerde bulunan Ç.B. (13), M.A.Ö. (10), A.İ.Ö. (3) ve G.Ö. (39) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.İ.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

