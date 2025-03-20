HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta korkunç kaza! İki yolcu otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ta korkunç kaza! İki yolcu otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.03.2025 11:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki yolcu otobüsünün karıştığı kazada, 6 kişi hafif yaralandı.

Sivas'ta korkunç kaza! İki yolcu otobüsü çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolu Suşehri ilçesi yakınlarında meydana geldi. Serdal Demircan yönetimindeki 60 BD 910 plakalı yolcu otobüsü, önce bariyere ardından da sollamaya çalıştığı İbrahim Kurt idaresindeki 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

SIVASTA-2-YOLCU-OTOBUSU-CARPISTI-6-YAR_619687_183457

SÜRÜCÜ İLE BİRLİKTE 6 KŞİ YARALANDI

Kazada sürücülerden Serdal Demircan ile 44 PU 999 plakalı yolcu otobüsünde bulunan yolcular Arif Akgül, Hüseyin Yılmaz, Taha Ata, Erdem Alan ve Ali Akarsu hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SIVASTA-2-YOLCU-OTOBUSU-CARPISTI-6-YAR_619688_183457

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

Ekrem İmamoğlu Operasyonu Haberleri
Aşık Veysel'in bilinmeyenlerini anlattı!Aşık Veysel'in bilinmeyenlerini anlattı!
İBB binası önünde sessizlik hakimİBB binası önünde sessizlik hakim
Anahtar Kelimeler:
kaza otobüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası'ndan 'döviz' adımı!

Merkez Bankası'ndan 'döviz' adımı!

Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

Gündem olan anlar! İstanbul metrosunda manidar 'İmamoğlu anonsu'

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Akaryakıta döviz rekorunun ardından zam bekleniyor!

Ses getiren 'İmamoğlu' isyanı: "Ayağa kalk ayağa!"

Ses getiren 'İmamoğlu' isyanı: "Ayağa kalk ayağa!"

'Sıra sende' diyenlere adeta esti, gürledi: Sizden korkan namert olsun

'Sıra sende' diyenlere adeta esti, gürledi: Sizden korkan namert olsun

Aslı Baykal'a tepki yağmuru! 'İmamoğlu' paylaşımı tartışma yarattı

Aslı Baykal'a tepki yağmuru! 'İmamoğlu' paylaşımı tartışma yarattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.