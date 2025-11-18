HABER

Sivas'ta maden ocağında göçük! Toprak altında kalan müdür aranıyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde bir demir madeni ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan şantiye müdürü Sabri Yıldırım'ı (66) kurtarmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Sivas'ta maden ocağında göçük! Toprak altında kalan müdür aranıyor

Olay, dün saat 16.30 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı köyü mevkisinde faaliyet gösteren demir madeni ocağında meydana geldi. Maden sahasında çalışma yapıldığı sırada, henüz bilinmeyen nedenle göçük oluştu.

ŞANTİYE MÜDÜRÜ TOPRAK ALTINDA KALDI

Sahada görev yapan şantiye müdürü Sabri Yıldırım, toprak altında kaldı. Madende bulunan diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sivas ta maden ocağında göçük! Toprak altında kalan müdür aranıyor 1

ÇALIŞMALAR SABAH YENİDEN BAŞLADI

Bölgede yaşanan kısmı toprak kayması ve kaya yuvarlanması nedeniyle gece saatlerinde çalışmalara ara verildi. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara yeniden başlandı.

Sivas ta maden ocağında göçük! Toprak altında kalan müdür aranıyor 2

52 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Bölgede 16 AFAD, 3 jandarma asayiş timi, 1 komando timi ile birlikte Divriği, Kangal ve Erzincan'ın İliç ilçesinden gelen itfaiye ekipleri ile birlikte toplamda 52 personel görev yapıyor. Göçük altında kalan Sabri Yıldırım'ı kurtarmak için ekiplerin çalışması sürüyor.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

