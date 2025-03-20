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Sivas’ta mahsur kalan yolcular ilçede misafir ediliyor

20.03.2025 16:03
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Sivas’ta mart ayında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Kar nedeniyle ulaşıma kapanan Sivas-Gürün Karayolu’nda mahsur kalan yolcular, çevredeki cami ve yurtlarda misafir edildi.

Sivas’ta mahsur kalan yolcular ilçede misafir ediliyor

Sivas’ta önceki hafta etkisini gösteren sıcak hava yerini kar yağışına bıraktı. Önceki gün öğlen saatlerinde şiddetinin artıran kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Önceki gün akşam saatlerinde Sivas-Gürün Karayolu ulaşıma kapanmıştı. Akşam saatlerinden bu yana kapalı olan yolda mahsur kalan 300 vatandaş, ilçede bulunan KYK yurtları ve öğrenci pansiyonlarında misafir edildi. Gürün Kaymakamlığı, mahsur kalan vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.

Gürün Kaymakamlığı yaptığı yazılı açıklamada, "Kaymakamlığımızın koordinesinde yoğun kar yağışı altında yürütülen özverili çalışmalar için tüm ekiplerimiz sahada aktif görev almaktadır. Sahada bulunan personeli görev yerinde denetleyen Kaymakamımız Sayın Abdullah Sarı akabinde olumsuz hava şartlarından dolayı mahsur kalan vatandaşlarımızla bir araya gelerek, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinledi. Kaymakamımız kendilerine şartlar dahilinde her konuda yardımcı olunacağını bununla ilgili çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, vatandaşlarımız için pansiyon ve kalınacak yerlerin tedarik edileceğini, Devletimizin tüm imkanları ile halkımız için sahada özverili çalışmalarına devam edileceğini belirtti" ifadelerine yer verdi. İlçede etkili olan yoğun kar yağışında vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas yolcu
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