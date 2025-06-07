Sivas'ta minibüs nehir yatağına düştü! Yaralılar var

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Kızılkavraz köyü yakınlarında meydana geldi. N.G. (39) yönetimindeki minibüs, seyir halindeyken Kızılırmak köprüsünün başlangıç noktasında kontrolden çıkarak nehir yatağına düştü.

Suya temas etmeden duran minibüsün sürücüsü N.G. ve yanında bulunan E.G. (5), E.G. (8) ile S.G. (35) yaralandı. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır