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Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı. Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlattıldı.

Sivas'ta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 23.30 sıralarında Kadıburhanettin Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.M. yönetimindeki 58 BG 056 plakalı motosiklet ile Ö.E.D. idaresindeki elektrikli bisiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Sivas ta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı 1

MOTOSİKLET İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 AĞIR YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavileri devam eden yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlattıldı.
Sivas ta motosiklet ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sivas motosiklet kazası
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