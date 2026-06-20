HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Sivas'ta nesli tehlike altındaki Kafkas burunlu engerek görüntülendi

Sivas'ın Suşehri ilçesindeki Geminbeli Geçidi'nde, nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Türkiye’nin en zehirli endemik türlerinden biri olarak bilinen Kafkas burunlu engerek yılanı, dağcılar tarafından doğal yaşam alanında görüntülendi.

Sivas'ta nesli tehlike altındaki Kafkas burunlu engerek görüntülendi

Suşehri ilçesinde doğa sporları ve tırmanış faaliyetlerini sürdüren Suşehri Dağcılık Kulübü (SUDAK) üyeleri, Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan 2 bin 10 rakımlı Geminbeli Geçidi mevkisinde arazi yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş esnasında taşlık alanda hareketlilik fark eden dağcılar, yakından inceledikleri canlının nadir görülen bir yılan türü olduğunu farketti.

Sivas ta nesli tehlike altındaki Kafkas burunlu engerek görüntülendi 1

'SALDIRIR, HİÇ AFFETMEZ'

Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kriterlerine göre nesli tehlikeye yakın kategoride bulunan ve Türkiye'nin en zehirli endemik sürüngenleri arasında yer alan Kafkas burunlu engereğini gören dağcılar, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde, burun deliklerinin üzerindeki çıkıntılı özel yapısıyla dikkat çeken yılanın, kendisini görüntüleyen dağcılara karşı savunma pozisyonuna geçerek agresif tavırlar sergilediği anlar yer aldı.

Sivas ta nesli tehlike altındaki Kafkas burunlu engerek görüntülendi 2

Kayıt sırasında dağcıların, "Şu anda İç Anadolu Bölgesi'nin en zehirli yılanı olan engerek. Burnunun ucunda da o kendine has yapısı var. Tehlike sezdi, saldırır hiç affetmez" dedikleri duyuldu. Doğal ortamında bir süre incelenen nadir endemik tür, daha sonra taşlık alanda gözden kayboldu.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralıAdana’da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"ABD-İtalya krizi büyüyor: "Dostun olmak fayda sağlamadı"

Anahtar Kelimeler:
Sivas yılan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Abdullah Gül'lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı

Abdullah Gül'lü fotoğraftan sonra adaylık çıkışı

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Kalp Profesörü açıkladı: En kötü uyku pozisyonu buymuş!

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Milliler Paraguay'a yenildi! Dünya Kupası macerası sona erdi

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Ünlü türkücü trafikte saldırıya uğradı! Eşi ve çocukları da araçtaydı...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

Hurda araç için yeni kanun teklifi! 2000 model ve altındaki...

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

İçki yasağı yürürlüğe girdi! Resmi Gazete'de yayımlandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.