HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sivas'ta sevgili dehşeti! Pompalı tüfekle önce kendini vurdu sonra kız arkadaşını yaraladı

Sivas'ta E.S. (34), evde yaşadığı tartışmanın ardından pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu hem kendisini hem de kız arkadaşı E.A.(yı (28) yaraladı. Nedeni henüz belirlenemeyen tartışma sonucu

Sivas'ta sevgili dehşeti! Pompalı tüfekle önce kendini vurdu sonra kız arkadaşını yaraladı
Begüm Özkaynak

Olay, saat 21.30 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Vali Konağı Sokak İl Özel İdaresi lojmanları B Blok 3'ncü katta bulunan bir dairede meydana geldi. Lojmanda yaşayan E.A. ile erkek arkadaşı E.S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

POMPALI-TUFEKLE-KIZ-ARKADASINI-VE-KENDIN_702256_207908

Çıkan tartışma sonucu E.S. yanında bulunan pompalı tüfekle kendi kasığına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar E.A.'nın sağ bacağına da isabet etti.

POMPALI-TUFEKLE-KIZ-ARKADASINI-VE-KENDIN_702258_207908

SAĞLIK DURUMLARININ İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan E.S. ve E.A., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

POMPALI-TUFEKLE-KIZ-ARKADASINI-VE-KENDIN_702259_207908

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2 kadını öldürmekten 2 ayrı müebbet hapis cezası bulunan firari yakalandı2 kadını öldürmekten 2 ayrı müebbet hapis cezası bulunan firari yakalandı
Başkan Trump'la güzel bir görüşme yaptıkBaşkan Trump'la güzel bir görüşme yaptık

Anahtar Kelimeler:
Sivas pompalı tüfek lojman sevgili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İddia edilmişti! CHP lideri Özgür Özel yanıt verdi

İddia edilmişti! CHP lideri Özgür Özel yanıt verdi

Özgür Özel canlı yayında açıkladı! Gündem Ekrem İmamoğlu sorusuna yanıt: "Bir an bile düşünmem"

Özgür Özel canlı yayında açıkladı! Gündem Ekrem İmamoğlu sorusuna yanıt: "Bir an bile düşünmem"

Süper Kupa'da yepyeni format! Artık her şey bambaşka...

Süper Kupa'da yepyeni format! Artık her şey bambaşka...

'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

Beyaz duman çıktı! Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Beyaz duman çıktı! Katoliklerin yeni papası ABD'li Kardinal Robert Prevost oldu

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

Yer:Konya... Cinsel organını kesip kalbini söktü! Her detayı korkunç

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.