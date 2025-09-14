HABER

Sivas'ta trafik kazası! 15 kişi yaralandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde otomobille çarpıştıktan sonra devrilen minibüsteki 15 tarım işçisi yaralandı.

Sivas'ta trafik kazası! 15 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Sivas-Erzincan karayolu Suşehri ilçe girişinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile içerisinde tarım işçilerinin bulunduğu minibüs, Suşehri ilçesi girişinde çarpıştı. Çarpışmanın ardından fındık bahçesinde çalışan işçileri taşıyan minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

15 İŞÇİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 15 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Sivas
