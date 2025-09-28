HABER

Sivas'ta trafik kazası! Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti. 3 kişi ise yaralandı.

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu bir kaza meydana geldi. Bu kazada bir kişi hayatını kaybetti. Üç kişi yaralandı. Kaza, Kızılırmak Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'nda gerçekleşti. S.G. idaresindeki otomobil, D.M. yönetimindeki araçla çarpıştı. İki araç, Sivas-Erzincan kara yolunda aynı istikamette ilerliyordu. Çarpışmanın etkisiyle S.G. yönetimindeki otomobil sürüklendi. Bu araç bariyere çarparak durdu. Araçta bulunan Salih Polat, hayatını kaybetti. Sürücü F.P. ve M.P. yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polis gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Salih Polat’ın cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga götürüldü. Kaza ile ilgili bir soruşturma başlatıldı.

(İHA)

