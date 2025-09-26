Sivas'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Mehmet İncir (67), Halit Karamuk (69), Ayşe Karamuk (67) ve Arife Aslan'ın (70) naaşları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazeler, Karkın köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın, Doğanşar Kaymakamı Muhammed Yavuz, Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Karataş ve vatandaşlar katıldı.

Mehmet İncir yönetimindeki otomobil, 24 Eylül'de Karkın köyü mevkisinde kontrolden çıkıp devrilerek uçuruma yuvarlanmış, kazada sürücü ile araçtaki Halit Karamuk, Ayşe Karamuk ve Arife Aslan, olay yerinde hayatını kaybetmişti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır