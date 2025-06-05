Sivas'ta Yetim, öksüz ve yoksul çocuklar bayramlık sevinci

Sivas'ta yetim, öksüz ve yoksul çocuklar için bayramlık kıyafet yardımı yapıldı. ‘Bir Elde Sen Uzat' Derneği ile hayırseverlerin destekleriyle gerçekleştirilen yardımda, onlarca çocuk bayramlık sevinci yaşadı.

Sivas'ta ‘Bir Elde Sen Uzat' Derneği öncülüğünde, hayırsever iş insanlarının desteğiyle, yetim, öksüz ve yoksul ailelerin çocuklarına bayramlık kıyafet yardımı yapıldı. Kardelen Çocuk Giyim Mağazası'nın da katkı sunduğu yardımda, 110 çocuk bayramlık kıyafetlerine kavuşarak bayram öncesi sevinç yaşadı. Yapılan yardım çerçevesinde 0-16 yaş grubundaki çocuklara elbiseden ayakkabıya kadar birçok ihtiyaç malzemesi hediye edildi. Gönüllüler, çocukların tek tek ölçülerini alarak onlara uygun kıyafetleri seçmelerine yardımcı oldu. Bayram öncesi gerçekleştirilen yardım etkinliği, çocukların yüzlerini güldürürken, aileler de yapılan bu anlamlı destek karşısında duygusal anlar yaşadı.

"HER BAYRAMDA BU TÜR FAALİYETLERE DEVAM EDİYORUZ"

Yapılan çalışmanın tamamen gönüllülük esasına dayandığını belirten ‘Bir Elde Sen Uzat Derneği' Onursal Başkanı Ahmet Özaydın, "Bir Elde Sen Uzat Derneği olarak bugün en mutlu günlerimizden birini yaşıyoruz. Kurban bayramı dolayısıyla yetim, öksüz ve yoksul ailelerin çocuklarına bayram hazırlığı kapsamında giydirmek istedik. Bu işi hayırseverlerin desteği ile yapıyoruz. Kardelen Çocuk Giyim Mağazası Sahibi başta olmak üzere hayırseverlere teşekkür ediyorum. Hayırseverlerin yapmış oldukları yardımları yerine ulaştırmak adına bu programı düzenledik. Her bayramda bu tür faaliyetlere sürekli devam ediyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere giysi gıda her türlü ihtiyacı karşılamak için yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMESİ YETİYOR"

Kampanyaya destek veren mağaza sahibi Bünyamin İnce, " ‘Bir Elde Sen Uzat' Derneği aracılığıyla, Sivaslı hayırsever iş adamlarının desteğiyle yetim, öksüz, yoksul çocuklarını giydirmeye çalışıyoruz. Bizde elimizden geldiğince destek sağlamaya çalışıyoruz. 0-16 Yaş grubunda olan çocuklarımıza giysi yardımı yapıyoruz. Mübarek kurban bayramı öncesinde bir ‘Allah razı olsun' deyip, çocukların gülümsemesi yetiyor. Onlardan hiçbir maddi beklenti içerisine girmeden sadece manevi duasını alarak hayrımızı yapıyoruz" diye konuştu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır