Sivas'ta yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır, 18 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yıldızeli ilçesi ile kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sivas-Tokat kara yolu üzerinde Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında meydana geldi. M.Ç.K. yönetimindeki gıda tankı taşıyan TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda karşı yönden gelen E.Y. yönetimindeki yolcu otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile yoldan çıkan otobüs, yol kenarındaki bir tarlaya inip dağın yamacına kadar 150 metre ilerledi.

18 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre her iki araçta bulunan 18 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yıldızeli ilçesi ile kent merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

