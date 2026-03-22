Sivas'ta zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sivas- Tokat kara yolu Pamukpınarı mevkisinde meydana geldi. Tokat istikametine giden Eyüp Bakır (41) yönetimindeki cip, iddiaya göre Hacı Arif Demirkıran (34) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Yağmur sonrası kayganlaşan yolda Habip Çalışkan'ın kontrolünü kaybettiği otomobil ise kazaya karışan cipe çarpıp, şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan cip sürücüsü Eyüp Bakır, otomobil sürücüsü Hacı Arif Demirkıran ile araçlarda yolcu konumunda bulunan Burcu Bakır (35), Yavuz Selim Bakır (10), Zeynep Serra Bakır (2) ve Mustafa Caner Akçay (31), ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Mustafa Caner Akçay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır