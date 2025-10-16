HABER

Sivas’ın Çeltek köyünde yaban domuzu sürüsü görüntülendi

Sivas merkeze bağlı Çeltek köyü kırsalında domuz sürüsü görüntülendi.

Sivas’ın Çeltek köyünde yaban domuzu sürüsü görüntülendi

Çeltek köyünde arkadaşlarıyla gezintiye çıkan Adem İnce, yaban domuzu sürüsüyle karşılaştı. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan şahsın sürünün arkasında kalan yavruya "Bu da sürünün arkasını topluyor" şeklinde hitabı dikkat çekti.
Yaşananları anlatan İnce, "Çeltek köyü çevresini gezi amaçlı gezerken fundalıklardan gelen sesler duyduk. O tarafa baktığımızda onlarca yaban domuzunun kaçtığını gördük. Alabildiğim kadarını kayıt altına aldım. Domuzların bu kadar çoğalmasının nedeninin sürek avının yasaklanması olduğunu düşünüyorum. Bu hayvanların fazla olması yöremizdeki çiftçilere ve insanlara zarar veriyor. Bir çözüm bulunması lazım" dedi.

