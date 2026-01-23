Sivas’ta 3 metre kar yağdı, hayvanlarının bulunduğu ahırın kapısını bulamadı

Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Taşlıhüyük köyünde yaşayan Mehmet Şahin, ahırda beslediği küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarını beslemek için dışarı çıktı. Şahin, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu köyünde ahırının kapısını bulamadı. Dün sabah saatlerinde bu yana yağan ve karla kaplanan alanı temizleyen Mehmet Şahin, yaklaşık 2 saat kar temizledi. Uzun uğraşlar sonucu ahırdaki hayvanlarına ulaşan Mehmet Şahin, yaşadıklarını kaydetti.

"1990’lı yıllarda böyle kış gördüm"

Sivas’ta son yılların en yağışlı kış mevsiminin yaşandığını söyleyen Mehmet Şahin, "En son 1987, 1988 ve 1991 yılında böyle bir kar gördüm" dedi.